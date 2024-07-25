Росія втратила в Україні понад 350 тисяч своїх військових — Шольц

Росія за час агресії проти України втратила загиблими та пораненими понад 350 тисяч своїх військових.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в німецькому Саарбрюкені, інформує DW.

Він заявив, що диктатор Путін готовий вбивати сотні тисяч людей заради захоплення нових територій.

"Заради захоплення додаткових квадратних метрів української території Володимир Путін не тільки вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на вірну смерть сотні тисяч російських солдатів", — сказав Шольц.

За даними влади Німеччини наразі вже 350 тисяч російських солдатів або загинули, або дістали важкі поранення. Шольц додав, що ця цифра зростає щодня на тисячу чи більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт проаналізував липневі втрати росіян у техніці.

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