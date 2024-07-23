"Путіну потрібна пауза": ексспівробітник КДБ про втрати РФ та наміри Кремля

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз підтримує проведення мирних перемовин між Україною й Росією, але не на тих умовах, які пропонує очільник Кремля. Президент РФ Володимир Путін хоче використати можливість переговорів, аби взяти паузу у війні й накопичити сили.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Кремлівському диктатору потрібна "передишка"

За словами Жирнова, як Росії, так і Україні потрібно поповнювати військові підрозділи, ба більше – є проблема з забезпеченням солдатів озброєнням, амуніцією. Однак в російській армії вона в декілька разів більше, бо вона обрала нині тактику наступальних дій.

"Путін шукає перемир'я, перепочинку для того, щоб накопичити сили й засоби. В нього нічого не виходить з наступом. Він розуміє, що навіть вкладення грошей не приносить результату. Військові швидко не робляться, тому Росія не хоче відпускати тих, кого вже мобілізувала", – говорить Жирнов.

Від початку 2024 року орієнтовно 180 тисяч російських солдатів загинули або отримали поранення. В Росії є потенціал замінити цих людей, але це не так просто зробити. Їх всіх треба одягнути, взути, навчити.

Ексспівробітник КДБ додає: заяви про можливість мирних перемовин неодноразово лунали і від України, і від Росії. Це може свідчити про те, що певні відпрацювання в цьому напрямку вже проводяться.

Раніше експертка розповіла про позицію Євросоюзу щодо перемовин між Україною та Росією.

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