Війна дронів: у Британії випробували нову мобільну лазерну зброю

Британська оборонна компанія Raytheon повідомила про перше випробування мобільної лазерної зброї для боротьби з безпілотниками. Нова розробка є черговим свідченням того, що "війна дронів" стає дедалі пріоритетнішим форматом ведення бойових дій для західних збройних сил.

Про це пише Reuters.

Високоенергетичний лазер, призначений для знищення дронів, було встановлено та випробувано на базі бронетранспортера Wolfhound британської армії в Портон-Дауні на півдні Англії. Але компанія-виробник не уточнила, коли саме відбулися випробування.

Війна в Україні стала безпрецедентною за масштабами застосуванням безпілотників. Тисячі БпЛА використовуються для відстеження сил противника, наведення артилерії та бомбардування цілей.

За словами оборонних компаній, ця трансформація тактики ведення бою призвела до зростання світового попиту як на безпілотники, так і на зброю, яка може їм протидіяти.

"Поширення БПЛА і еволюція бойових дій з їх використанням робить швидке впровадження технологій боротьби з БПЛА ще більш важливим", – зазначили в Raytheon.

За даними компанії, армія США вже використовує високоенергетичний лазер Raytheon, який успішно відпрацював понад 40 000 годин і збив щонайменше 400 цілей.

Нагадаємо, у 2024 році Південна Корея планує стати першою країною у світі, яка розгорне лазерну зброю для військових цілей. У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою.

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