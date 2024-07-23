Переговори України з РФ: експертка оцінила варіанти, які пропонують на Заході

Чим ближче до виборів у США, які відбудуться 5 листопада, тим більше на Заході розмов щодо необхідності початку переговорів між Україною та Росією. Про це вже обережно говорить й українська влада. У нещодавньому інтерв'ю BBC Володимир Зеленський заявив, що з підтримкою союзників Україна може "спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року". "Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – додав український президент.

Разом із тим на Заході все гучніше лунають голоси щодо необхідності початку переговорів України та Росії вже найближчим часом. Чи дійсно нас схилятимуть до переговорів із агресором, і що за цим стоїть? Про це в коментарі ТСН.ua розповіла директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.

Чи тиснутимуть на Україну і що проситиме Росія

За останні пів року постійно на різноманітних закритих майданчиках порушується питання, чи спроможна Україна перемогти РФ на полі бою. Після контрнаступу Сил оборони України восени 2022 року, коли ми звільнили Харківщину й правобережжя Херсонщини, а також наших успішних ударів по Криму, розмови були про те, що Україна дійсно спроможна військовими методами якимось чином визволити всі свої території.

"Так, ще навіть тоді обговорювалося, а чи можливо завершити війну без визволення Криму або Донбасу, щось пізніше вирішити на переговорах… Але була впевненість, що Україна здатна здійснити прорив на полі бою. Протягом останніх пів року все частіше на різних міжнародних майданчиках постають питання, на які поступки готова піти Україна, й чи не варто сісти за стіл переговорів, бо у росіян більше ресурсів. Наразі це такі ірраціональні заяви, які дуже часто звучать не від русофілів, а навіть від тих, хто представляє себе українськими друзями, які говорять: вам так важко; для економіки це великий тягар; і мобілізація йде важко; а якщо американці перестануть вам давати зброю; можливо, переговори, це для вас найкращий варіант", – коментує ТСН.ua Ганна Шелест.

Тобто, за словами експертки, фактично ми бачимо дуже серйозну маніпуляцію, й через це на міжнародних майданчиках пропонуються дуже різні варіанти.

Наразі в міжнародних медіа, коментарях західних лідерів та експертів циркулюють три основні теми, які можуть бути "на столі" можливих переговорів з Росією:

членство України в НАТО;

статус окупованих Росією українських територій (які Путін незаконно записав до конституції РФ);

та подальша доля санкцій проти Росії і заморожених активів Центробанку РФ.

За словами Ганни Шелест, членство України в НАТО на рівні окремих експертів або політиків (це є майже в кожній країні, навіть в тих, які є найбільшими нашими друзями) з різних країн є дуже полярним.

Одні вважають демонстрацію того, що Україна не в НАТО, – найбільшою помилкою.

"І зараз, після двох з половиною років війни, вони вважають, що НАТО – це єдиний варіант, як можна убезпечити Україну від повторення російської агресії", – каже Ганна Шелест.

Інші вважають, що відмова від НАТО – це найпростіший шлях, бо ніхто нікому нічого не винен, бо Альянс просто не буде ухвалювати рішень по захисту України в майбутньому.

"Санкції – це те, де теж (Захід – ред.) готові йти на поступки й пропонують ці варіанти, вважаючи, що по санкціях можна торгуватися з РФ. І тут, в принципі, жодного порушення міжнародного права, якщо вони відмовляться від санкцій, не буде. Щодо територій (поступок РФ – ред.) – це найскладніше питання, бо тут якраз починають говорити: по-перше, чи спроможна Україна відвоювати всі свої території; по-друге, а наскільки ці території, які вже 10 років під окупацією, Україна готова інтегрувати, чи є у нас на це гроші, як ми готові до роботи з суспільством, яке перебуває в окупації тощо", – зазначає Ганна Шелест.

Найцікавіше, за її словами, більшість експертів на міжнародних майданчиках вважає, що можна віддати Росії Крим, бо він, мовляв, психологічно важливий для Кремля.

"Але, коли починаєш демонструвати, що найбільші військові успіхи України є якраз на кримському та чорноморському напрямку, у колег експертів виникає ступор. Якщо ставити питання, чи будуть на Україну тиснути щодо переговорів із РФ? Так, будуть постійно з різних країн. Це навіть не тиск, а щось на кшталт: а може вам це буде краще… Але в кінцевому підсумку все буде залежати від України, наскільки ми зможемо будувати раціональні аргументи, чому той чи інший варіант нам не підходить. Певним чином, "торгуватися" найпростіше Україні буде по санкціях. Але, з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що логіка РФ, як тільки вони отримають хоч щось по одному пункту, це моментально змусить їх просити більше і вважати, що перемогли саме вони", – підсумувала Ганна Шелест.

Раніше експертка розповіла про позицію Євросоюзу щодо перемовин між Україною та Росією.

Читайте також: