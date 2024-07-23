П'ять невибагливих сортів троянди, які довго цвітуть, не бояться хвороб

Вирощування плетистих троянд в Україні стає все більш популярним, оскільки ці рослини добре адаптуються до місцевих кліматичних умов і є справжньою окрасою будь-якого саду.

Розповідаємо про найкращі сорти плетистих троянд, які ідеально підходять для вирощування в Україні та які будуть радувати довгий час рясним та пишним цвітінням.

Найкращі сорти плетистих троянд

Троянда Фламентанц

Ця троянда вважається однією з найнадійніших для кліматичних умов України. У неї дуже висока морозостійкість. Може вражатися чорною плямистістю і борошнистою росою, але, з профілактичною обробкою ці проблеми швидко вирішуються.

Цвітіння троянди просто вражає. Висота куща може досягати 2-3 м, гілки жорсткі, цвітіння рясне і тривале протягом місяця.

Фламентанц

Троянда Ельф

Відмінною рисою цієї троянди густо-махрова квітка діаметром 8-14 см відтінку вершкового масла (або слонової кістки). В центрі квітка трохи зеленувата.

Сорт стійкий до борошнистої роси і чорної плямистості. Не дуже добре переносить дощі, але просто незамінний у посушливих південних регіонах. Ельф абсолютно не виносить затемнення, тому саджати його потрібно тільки на відкритій місцевості.

Аромат троянди дуже ніжний, фруктовий. Висота куща - 2-2,5 м, кущ прямостоячий, жорсткий.

Ельф

Троянда П'єр де Ронсар

Троянда яка має дуже складну, напрочуд гарну квітку складного рожевого та слонового кольору.

Діаметр квітки - 8-10 см, бутон розпускається повільно і тримається довго, має ніжний аромат. Сорт стійкий до борошнистої роси та чорної плямистості.

П'єр де Ронсар цвіте двома хвилями. Звичайно, найрясніша - це перша, і далі з невеликою паузою йде друга. Квіток завжди багато, вони відмінно обвивають будь-яку опору або арку.

П'єр де Ронсар

Троянда Краун Принцес Мергеріт

Троянда надзвичайно красива, яскраво-оранжевого, жовтого, абрикосового кольору, діаметром 10-12 см. Висота куща - 150-180 см, з пониклою формою гілки, тому потребує опори. Прекрасно підходить для арки. Квітка тримається недовго, зате запах у неї чудовий. Кущ не колючий, шипів мало

Сорт не боїться борошнистої роси і чорної плямистості.

Краун Принцес Мергеріт

Троянда Лавінія

Сорт безперервного цвітіння, квітки насичено-рожевого кольору. Кущ високий, прямостоячий, гнеться погано. На одній гілці - 3-5 квіточок діаметром 8 - 10 см. Цвіте довго.

Не боїться чорної плямистості, борошнистої роси та дощу. Якщо йдуть влітку безперервні прохолодні дощі, на троянді можуть з'явитися "веснянки".

Лавінія

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