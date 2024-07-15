Топ 10 посухостійких багаторічних квітів, які можна майже не поливати (фото)

Зміна клімату, ріст температур, аномальна спека, яку ми спостерігаємо цього літа при відсутності опадів, перетворюють вирощування квітів на ділянках, на клумбах на справжнє випробування. У багатьох українців не має можливості забезпечити щоденний полив рослин, єдиний вихід — це адаптувати свій сад, ділянку до змін у природі та висаджувати рослини, які здатні витримувати посуху. І не зажди квіти, що не потребують постійного поливу менш яскраві та цікаві, ніж звичайні квіти. Розповідаємо, які посухостійкі багаторічники, що витримують спеку та не потребують частого поливу, можуть бути окрасою вашої ділянки.

Найчастіше, рослин, які витримують спеку, можна розпізнати за зовнішнім виглядом. В першу чергу, «видає» такі рослини листя та його опушення, воно або сіре, сріблясте, грубо-шорсткувате на дотик, як, наприклад, у лаванди, вузьке, подібне як у злаків у гвоздик, чи потовщене, м’ясисте, як у сукулентів, наприклад, у седума. Зазвичай такі рослини рекомендують вирощувати на піщаному чи кам'янистому, сухому ґрунті, з хорошим дренажем.

Топ-10 посухостійких багаторічників які ростуть без поливу

Лаванда

Ця ароматна рослина є не тільки красивою, але й надзвичайно стійкою до посухи. Не дивлячись на своє розкішне цвітіння та аромат, вона росте на бідному посушливому ґрунті під палючим сонцем. Лаванда підходить для кам’янистих садів і може витримувати навіть найспекотніші дні без додаткового поливу.

Лаванда

Седум

Неможливо не згадати седумів або заячу капусту. Це рослина, що витримує дуже різні умови - від притінення до довготривалої посухи. За рахунок м’ясистих листів та стебел, вони утримують в собі запас вологи на довгий час. Існує безліч сортів. седумів. Цей сукулент добре переносить спеку і посуху, зберігаючи вологу в своїх товстих листках, може рости на піщаному ґрунті має чудовий вигляд в рокаріях.

Седум

Ехінацея

Ехінацея стійка до сурових умов, легко пристосовується до різних ґрунтів і може цвісти протягом усього літа. Ця яскрава квітка відома своїми лікарськими властивостями, крім того, вона приваблює бджіл.

Ехінацея

Геленіум

Геленіум цвіте в кінці літа і восени,добре переносить спеку та посуху, роблячи його ідеальним вибором для сухих місць.

Геленіум

Рудбекія

Ця рослина відома своїми яскравими жовтими квітками, які можуть цвісти протягом усього літа. Рудбекія стійка до посухи і легко пристосовується до різних умов. Безперечно, вона додає саду яскравості та приваблює корисних комах.

Рудбекія

Вербена

Вербена цвіте протягом усього літа, навіть у найспекотніші дні, стійка до посухи і може рости на будь-якому типі ґрунту.

Вербена

Гвоздики

Чудові квіти для тих, хто хоче створити квітник з мінімальним поливом. Достатньо обрати будь-який багаторічний вид і насолоджуватися яскравими «подушками».

Гвоздика

Багаторічні маки

Маки - окраса будь-якого садка, їх легко виростити із насіння, вибір забарвлення та ступеня махровості дуже великий. Після травнево-червневого цвітіння ця рослина зникає, але восени знов відростає особливе, яскраве, пухнасте листя.

Багаторічні маки

Юка

Юка – це екзотична рослина з великим потенціалом для посушливих садів. Її товсті листки здатні зберігати вологу, а декоративні квіти додають саду незвичайного вигляду. Юка легко переносить спеку та не потребує частого поливу.

Юка

Деревій

Видовий деревій дуже поширений степами України. Існують різні види та нові сучасні сорти деревію, але всім їм притаманна неймовірна стійкість до посушливих умов

Деревій

Квітуча ділянка без постійного поливу – це не лише реально, але й красиво, якщо вибрати правильні рослини та слідуючи простим порадам з догляду. Такі рослини потрібно висаджувати на добре дренованих ґрунтах, уникаючи застою води, мульчувати грунт, щоб зберегти вологу в ґрунті та запобігти перегріву кореневої системи. Рослини потрібно групувати - висаджувати посухостійкі рослини разом, щоб створити мікроклімат, який допоможе їм краще переносити спеку. І навіть посухостійкі рослини потребують догляду - видаляйте бур’яни та обрізайте відцвілі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння.

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