Рослини для живої огорожі: що посадити під парканом

Замість кам'яного чи дерев'яного паркана, паркану із сітки можна зробити зелений живопліт. Природний паркан з зелені будуть приховувати двір від сторонніх поглядів та безумовно, слугувати прикрасою. Огородження з живих рослин крім власне захисту від сторонніх очей, озеленення, ще буде зонувати простір.

Не всі види рослин підходять для садової огорожі, тому важливо правильно вибрати потрібні рослини, які вдало впишуться в ландшафт, підкреслять плюси та приховають недоліки території.

Живоплоти можна класифікувати по-різному, наприклад за типом рослин живоплоти можуть бути вічнозеленими, листопадними або змішаними. Можуть відрізнятися по висоті огорожі — бути високими, середньорослими, бордюрними та в'юнкими.

Розповідаємо, які рослини найчастіше використовуються для того чи іншого типу огорожі.

Високі огорожі з дерев

Для цієї огорожі, найчастіше використовують хвойні дерева, які висаджують по одній лінії, ярусами або в шаховому порядку. Таку огорожу можна зробити з сосни, яку висаджують в один ряд з відстанню 2 м для сортів сербських, 1 м — звичайних. Такий живопліт невибагливий, захищає від вітру і снігу, вносить відчуття свіжості, вічнозелений.

Недоліком її те, що в межах радіуса кореневої системи, який з часом сягає 3 м, саджати нічого не можна.

Туя — це ще один чудовий хвойник, який підійде для огорожі. В стрункій лінійці хвойних дерев конусоподібні крони мають чудовий вигляд . Саджанці розміщують на відстані 80-100 см. З переваг туї потрібно відзначити те, що вона гарно піддається стрижці та довго тримає форму, вітростійка, витривала до морозів, містить фітонциди, що позитивно впливають на здоров'я. Серед мінусів те, що вона вигорає на яскравому сонці.

Живоплот з туї

Жива огорожа з кущів

Висота живої огорожі з пузиреплодника сягає від 1 до 3 метрів. Для щільного паркану молоді саджанці висаджують по 3 шт. на 1 м. Це неймовірно витривалі кущі, які швидко ростуть, стійкі до хвороб та мають різнокольорове забарвлення, що робить кущі дуже привабливими. До мінусів цих кущів можна віднести те, що гілки високорослих різновидів оголюються на нижньому відрізку стовбура.

Пузиреплодник

Популярним кущем для живої є бірючина. У липні кущі покриваються кремовими квітами, які потім перетворюються в темні ягідки, що залишаються на кущах до аж зими.

Привабливість бірючини в тому, що різноманітні відтінки сортів дозволяють створювати різні орнаменти, кущі невибагливі до грунтового складу, стійкі до спекотної погоди. Догляд за цією рослиною пов'язаний з щорічними санітарними обрізками.

Огорожа з бірючини

Жива огорожа із самшиту є також хорошим варіантом середньорослі живого паркану. Самшит не боїться палючого сонця, також може рости у сильній тіні, підходить для садових скульптур. Висаджують саджанці з кроком посадки 40 см, в середньому. Серед мінусів такої огорожі те, що вона повільно росте.

Огорожа з бірючини

Огорожа зі спіреї також є виграшною ідеєю. Вона не потребує регулярного поливу, всі її різновиди відмінно приживаються на всіх типах ґрунту. Ідеальна відстань між саджанцями становить 50-60 см, густі широкі насадження не дозволяють проникати тваринам.

Але молоді кущики цієї рослини потребують захисту від морозів, для цього Їх притискають до землі і вкривають агроволокном.

Огорожа зі спірею

У топ найпопулярніших живих матеріалів входить також кизильник. Це паркан-довгожитель, його життєвий цикл триває 50 років. Саджають кущі на відстані 50 см.

Оптимальна висота цих кущів 2 м, у них пишна густа крона, строкатого забарвлення листя. Навесні з'являються рожеві квіти, а з кінця літа до зими кущі прикрашають червоні або чорні ягідки.

Невисокі огорожі

Порівняно високий серед маленьких кущів, що використовується для живих огорож - це дерен. Висота його обмежується двома метрами. Він добре адаптується, привабливий зовнішньо, доступний для формування будь-яких фігур. Для підтримки форми рослина потребує регулярної стрижки, систематичних поливів.

Огорожа з дерену

Ялівець створює незвичайні, креативні форми. Хвойники саджають на відстані близько 2 м. Який буде живопліт залежать від вибраного сорту кипарисових, яких існує дуже багато. Саджанці вписуються в будь-який ландшафт, вони незамінні для зимових садів, довговічні та невибагливі.

Жива огорожа з в'юнких рослин

Жива огорожа з плюща прикрасить будь-яку територію. Плюси плюща в тому, що він приховає непривабливі споруди, сухі стовбури декоративних дерев. Рослина зимостійка, особливої уваги потребує в перший рік росту.

Плющ для огорожі

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