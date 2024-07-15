Україна готує план: Зеленський описав кроки до другого Саміту миру

Невдовзі відбудеться перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків першого Саміту миру.

До другого Саміту миру, на який буде запрошено Росію, Україна збирається підготувати план. Він зокрема міститиме всі 10 пунктів Формули миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції 15 липня.

Глава держави анонсував, що в кінці липня-на початку серпня відбудеться перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків першого Саміту миру.

"Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", – сказав Зеленський.

Після цього, повідомив президент, у серпні відбудеться зустріч в Туреччині – щодо вільного мореплавства, продовольчої безпеки. На зустрічі буде розроблений план.

"У вересні буде зустріч в Канаді по обміну полонених і обміну дітей, і там буде зроблений план", – сказав глава держави.

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Як зазначив Зеленський, "якщо спрацюють ці три пункти", то буде готовий план і по всіх 10 пунктах Формули миру.

"Ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас був уже повністю готовий план", – сказав український президент.

Він додав, що тоді "до другого Саміту миру все вже буде готово", і "представники Росії повинні бути на другому саміті".

Зеленський також окремо зазначив, що інші країні також можуть завітати на Саміт миру із власними пропозиціями. За словами Зеленського, це збільшить можливості на залучення на саміт третіх країн, окрім союзників України з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, напередодні заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру у зв’язку з "ультимативною" риторикою цього заходу, яка начебто ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

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