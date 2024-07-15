З Moneyveo до успіху: історія клієнта

Віктор, молодий підприємець з Києва, завжди мріяв про власний бізнес. Його невелика кав’ярня, розташована у затишному місці на лівому березі, була його гордістю. Відкривши її на кошти, зібрані за кілька років важкої праці, Віктор доклав чималих зусиль, щоб зробити кафе місцем зустрічей та відпочинку для багатьох мешканців району.

Однак з початком війни все змінилося. Кав'ярня зазнала значних збитків через пошкодження будівлі під час обстрілу. Ситуація була складною, але здаватися не входило в плани чоловіка.

Описавши свою історію на сторінці в Facebook, знайшов кілька людей, що знали його кав'ярню та були готові допомогти відновити її безкоштовно, обмінявши свої послуги на "кавовий абонемент на рік" – як жартома розповів Віктор операторам Moneyveo пізніше. Він потребував лише знайти кошти на матеріали – дошки, стіни, а також на обладнання.

“В банку мені відмовили в кредиті, пославшись на відсутність кредитної історії. Один із моїх нових друзів у ФБ порадив звернутися до МФО. Я пошукав інформацію на форумах, проаналізував кілька сайтів і вибрав Манівео, бо ця компанія вже довго надає послуги на ринку. Заповнив дані на сайті та вже через 10 хвилин отримав на карту гроші”.

Завдяки отриманому кредиту і допомозі небайдужих Віктору вдалося відновити кафе. Розказав, що вирішив змінити дизайн: скляну стіну замінити на дерево, бо скло найбільше постраждало під час вибуху.

З одним з помічників вони настільки подружилися, що Віктор взяв його як бізнес-партнера, і тепер вони розвивають справу разом. Помалу люди знову почали приходити до закладу. Власник щиро радий бачити, що в його кав’ярню повертається життя.

"Гроші на картку надходять миттєво, умови прозорі. Час від часу беру кредит, бо терміново потрібні гроші у непередбачених обставинах. Наприклад, з відключенням світла зламалась дорога кавомашина. А я вже вклав всі кошти в закупівлю продуктів та видав зарплату баристі. Ремонт, звичайно ж, виявився дорогим, та ще й терміновим, треба були кошти, бо бізнес міг зупинитися. Радує те, що коли часто користуєшся послугами Манівео, то надається знижка постійного клієнта, яка теж зростає, – ділиться враженнями від співпраці Віктор. – Та й дівчата працюють приємні в службі підтримки – і поговорити по душам, і пожартувати можуть. Подобається Moneyveo і щиро раджу – дійсно надійна у непередбачуваних обставинах ".

Дякуємо вам, Вікторе, за те, що обираєте нас! Бажаємо, щоб ваш бізнес і надалі розвивався, а кав'ярня мала ще більше відвідувачів!

Кредитний продукт Smart:

Реальна річна процентна ставка від 3,71 % річних

Сума кредиту від 500 грн до 27 000 грн

Строк кредитування до 5 років

Істотні характеристики та Попередження про наслідки використання продукту Smart: https://moneyveo.ua/uk/#loan-types

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх. Служба підтримки: 0 800 21 9393 з 09:00 до 21:00 без вихідних. Email: support@moneyveo.ua. Деталі на moneyveo.u