Росіяни обстріляли Харків: є "прильоти" і загиблий

Один з ударів припав на район приватного сектора, в одному з будинків виникла пожежа.

Російські війська обстріляли Харків уранці 24 липня, внаслідок чого у двох районах міста зафіксовані "прильоти". Є інформація про загиблого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Рано-вранці у Харкова прогриміли вибухи, після чого міський голова повідомив про обстріл. За попередніми даними, окупанти гатили ракетами С-300.

Також читайте На Сумщині пролунало 85 вибухів

Унаслідок атаки в Харкові зафіксовані "прильоти". Перший удар припав на промислову зону одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", – написав Терехов у Мережі.

До слова, Росія зібрала рекордну кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3 на авіабазі "Оленья". Як попередив військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що ворог може готуватися до масованої атаки по Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.