На Сумщині пролунало 85 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська та Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів). Також 1 ворожий гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет типу НАР (6 вибухів)
- Середино-Будська громада: з території рф 4 ворожі дрони типу «FPV» здійснили атаку (4 вибухи). Також був обстріл з кулемету.
- Юнаківська громада: з 1 ворожого БпЛА скинуто 2 невстановлених вибухових пристрої (2 вибухи). З території рф 1 ворожий гелікоптер здійснив пуски 6 ракет (НАР) (6 вибухів).
- Есманьська громада: з використанням FPV-дронів нанесено обстріли (6 вибухів).
- Білопільська громада: завдано 1 удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ (2 вибухи). Крім того, зафіксовано обстріли з АГС (12 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та мінометів (14 вибухів).
- Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Дружбівська громада: був обстріл з кулемету та з РПГ (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.
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