На Сумщині пролунало 85 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська та Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів). Також 1 ворожий гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет типу НАР (6 вибухів)

Середино-Будська громада: з території рф 4 ворожі дрони типу «FPV» здійснили атаку (4 вибухи). Також був обстріл з кулемету.

Юнаківська громада: з 1 ворожого БпЛА скинуто 2 невстановлених вибухових пристрої (2 вибухи). З території рф 1 ворожий гелікоптер здійснив пуски 6 ракет (НАР) (6 вибухів).

Есманьська громада: з використанням FPV-дронів нанесено обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: завдано 1 удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ (2 вибухи). Крім того, зафіксовано обстріли з АГС (12 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та мінометів (14 вибухів).

Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Дружбівська громада: був обстріл з кулемету та з РПГ (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.

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