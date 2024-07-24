Астрологічний прогноз на 24 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно аналізувати свої дії, здійснені в попередній життєвий період, і робити висновки, які дозволять уникнути помилок у майбутньому. Від нових починань, якої б сфери життя вони не були, необхідно відмовитися – користі від такої роботи не буде.

Символ дня: Павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір: сірий, блакитний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, онікс, гранат.

За яку частину тіла відповідає: центр пупка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і стати причиною серйозних ускладнень, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія та містика дня: бажано проводити містичні обряди, в яких використано магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути промовистими, але тільки у разі їх правильного трактування.

Табу дня: небажано спілкуватися із неадекватними людьми.

Цитата дня: «І помилка була корисна, поки ми молоді, аби не тягати її з собою до старості» (Йоганн Вольфганг Ґете).

Читайте також: