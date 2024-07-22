Вночі у Харкові пролунав вибух — ЗМІ

Вибухи пролунав у місті після першої години ночі.

В ніч проти 22 липня у Харкові пролунав вибух після попередження про загрозу ракетного обстрілу.

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Про це повідомляє Суспільне.

"У Харкові було чути вибух, повідомили наші кореспонденти. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунав у місті після першої години ночі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині вночі лунали вибухи, місцева влада повідомила про наслідки атаки.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чернігові пролунав вибух.

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