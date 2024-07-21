Вихід Байдена із президентських перегонів: як відреагували в Кремлі

Увечері в неділю, 21 липня, з’явилися перші коментарі із Кремля щодо оголошеного чинним президентом США Джо Байденом виходу із виборчих перегонів.

Російські пропагандисти наразі не отримали офіційної позиції російського президента Володимира Путіна, але натомість обізвався його прессекретар Дмитро Пєсков.

“До виборів ще чотири місяці, і тим часом багато що може змінитися, тому ми повинні стежити за ситуацією”, — так відреагував речник господаря Кремля.

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Водночас Пєсков наголосив, що війна в Україні для чинної російської влади важливіша, ніж американські вибори.

“Для Росії у пріоритеті досягнення цілей “спецоперації”, а не результати виборів у США”, - заявив він.

Значно різкішим був коментар прессекретарки МЗС РФ Марії Захарової.

“Наступним кроком має бути розслідування співучасті ЗМІ та політичних кіл США, які приховували правду про ментальний стан Байдена шляхом маніпулювання громадською думкою та підігруючи одній політичній партії”, - зненацька написала у соцмережі речниця відомства Лаврова.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів. Проте виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.

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