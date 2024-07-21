Заміна Байдена на виборах: спікер Джонсон попередив про проблеми

Високопосадовий представник Республіканської партії стверджує, що замінити кандидата в президенти США "просто так" неможливо.
Спроба демократів висунути іншого кандидата у президенти США замість Джо Байдена, може призвести до юридичних проблем.
Про це спікер Палати представників США Майк Джонс, який представляє республіканців, сказав в інтерв’ю ABC News.
За його словами, у деяких штатах "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США напередодні виборів у листопаді цього року.
“Було б неправильно і, я вважаю, незаконно, згідно з деякими правилами цих штатів, щоб жменька людей заходила в підсобну кімнату і замінила його, бо їм більше не подобається кандидат... Це не повинно так працювати, тому я думаю, що вони зіткнуться з деякими юридичними перешкодами”, — сказав Джонсон.
Він також додав, що за умови, що така спроба замінити Байдена відбудеться, "будуть наведені переконливі аргументи, що цього не повинно статися".
Нагадаємо, майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.
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