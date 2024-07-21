Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США — документ

Демократична партія має обрати іншого кандидата для участі у виборах 2024 року.

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів. Проте виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.

Про це свідчить документ, що було опубліковано на сайті Білого Дому.

Напередодні стало відомо, що лідери Демократичної партії та головні донори закликали Байдена вийти з президентських перегонів. Вони впевнені, що чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі.

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів Фото: Х

Також 18 липня стало відомо, що президент вже втретє хворіє на коронавірус.

Нагадаємо, висування іншого кандидата у президенти США замість Джо Байдена може призвести до юридичних проблем, про що повідомив спікер Палати представників США Майк Джонс напередодні.

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