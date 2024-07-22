Астрологічний прогноз на 22 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на будній статус дня, його можна присвятити відпочинку, однаково від роботи цього дня пуття не буде.

Символ дня: Дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, медовий, бурштиновий.

Щасливе каміння дня: аметист, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірністьсерйозно травмуватися або підхопити інфекційне захворювання, тому необхідно дотримуватись максимальної обережності.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.

Стрижка дня: невдалий час для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо для збирання врожаю винограду.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни часто бувають віщими і здійснюються через три дні.

Табу дня: не можна сумувати та скаржитися на долю.

Цитата дня: «Книжки – як сон: відносять на якийсь час, щоб повернути відпочилим» (Бекнур Кісіков).

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