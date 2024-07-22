ЗМІ дізналися, як Байден прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який перебуває на лікуванні у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, у суботу ввечері почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін провалюється.

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Про це пише видання Politico з посиланням на анонімні джерела.

Видання пише, що голова Білого дому останні кілька днів проводив зустрічі зі своїми помічниками, коли вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді.

Однак, вже у суботу Байден заявив своєму найближчому оточенню, що він готовий до альтернативного закінчення.

Провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті, заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена.

Після прийняття рішення активність у штабі Байдена значно зросла. Президент особисто зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їм про своє рішення. Також він провів розмови з радниками Білого дому перед тим як офіційно оголосити про своє рішення.

Видання пише, що таке рішення Байдена стало несподіванкою для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили ознак, що він хоче переглянути свою участь у виборах.

Наразі оточення президента США проводить багато телефонних розмов з керівниками різних ланок. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ — разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії. Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, "немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом", - написав Зінтс в електронному листі до співробітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

Крім того, ми раніше інформували, що більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах.

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