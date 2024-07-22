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Експерт пояснив, чим небезпечне захоплення окупантами села Прогрес

Експерт пояснив, чим небезпечне захоплення окупантами села Прогрес

Загарбники продовжують тиснути на Донеччині / Фото: Associated Press

Загарбники намагаються створити буфери безпеки навколо своїх логістичних ланцюжків.

Захоплення російськими загарбниками села Прогрес, що у Покровському району Донеччини, може дозволити окупантам створити буфер безпеки на південь від траси Т0511.

Таку думку в есері Еспресо висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Прогрес — це село, яке замикає між собою лівий берег річки Вовча й Карлівське водосховище з виходом на Карлівку — Нетайлове. Тобто що це за така ділянка? Це лінія, така вісь, по якій росіяни намагалися після захоплення Авдіївки створити в перспективі собі буфер безпеки, повністю на південь від траси Т0511. Це траса, яка йде від Авдіївки через Очеретине і фактично на Покровськ. Створюючи саме такий буфер безпеки, південний фланг, фас, назвемо його так, вони мають можливість тримати, по-перше, оборону користуючись природною перепоною — це річка Вовча й Карлівське водосховище. По-друге, можуть сконцентрувати свої сили та засоби вже безпосередньо або на Торецький напрямок, або на ту саму трасу Т0504 від Покровська на Костянтинівку", - пояснив Коваленко.

За словами експерта, станом на сьогодні до траси Т0504 у росіян є перепона — це село Воздвиженка.

"Це село яке достатньо непогано укріплено, а за самим селом десь приблизно ще 4 км наших рубежів. Тобто загроза як була і два місяці тому, три, пів року — вона існує, бо перерізати Т0504 - це є однією з основних бойових задач. Але коли вони виконають — це буде не короткострокова перспектива", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ продовжує запекло тиснути на Покровськ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни захопили село Прогрес на Донбасі.

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