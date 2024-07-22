У Білому домі відповіли, чи піде Байден у відставку

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який оголосив, що не буде брати участь у виборах президента, не збирається йти у відставку до закінчення повноважень.

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Про це в інтервʼю CNN заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

"Президент Байден успадкував від свого попередника економіку в стані вільного падіння, стрімке зростання насильницьких злочинів і альянси, що розвалюються. Він змінив ситуацію, забезпечивши найвище економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів майже за 50 років, а також збільшивши НАТО як ніколи раніше", - заявив представник Білого дому.

Також Бейтс у коментарі журналістам заявив, що Байден "з нетерпінням чекає на закінчення свого президентського терміну та досягнення нових історичних результатів для американського народу".

Крім того, він повідомив, що зараз президент Байден буде займатись зниженням витрат, створенням робочих місць і захистом соціального забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

Крім того, ми раніше інформували, що більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах.

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