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Джонсон жорстко розкритикував Камалу Гарріс і поставив вимогу Байдену — подробиці

Джонсон жорстко розкритикував Камалу Гарріс і поставив вимогу Байдену — подробиці

Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку / Фото: ТСН.ua

Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він маж піти негайно, вважає спікер.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку та назвав віце-президентку Камалу Гарріс співвласницею "катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена".

Про це йдеться у дописі Джонсона в соцмережі Х.

ДЖонсон прокоментував заяву Байдена про вихід із президентської гонки.

"Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 млн американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена "партія демократії" довела прямо протилежне", — написав Джонсон.

Він також додав, що Камала Гарріс є співвласницею провалу адміністрації Байдена, зазначивши, що її балотування не покращить перспективи демократів. 

"Незалежно від хаосу зараз в Білому домі, нашим супротивникам по всьому світу слід нагадати, що Конгрес США, американські військові та американський народ повністю готові і віддані справі захисту наших інтересів як вдома, так і за кордоном. Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку", - додав він.

Нагадаємо, лідери демократів та основні донори закликали Джо Байдена вийти з перегонів до виборів 2024 року. Вони впевнені, що чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі.

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