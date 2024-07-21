Джонсон жорстко розкритикував Камалу Гарріс і поставив вимогу Байдену — подробиці

Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він маж піти негайно, вважає спікер.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку та назвав віце-президентку Камалу Гарріс співвласницею "катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена".

Про це йдеться у дописі Джонсона в соцмережі Х.

ДЖонсон прокоментував заяву Байдена про вихід із президентської гонки.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

"Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 млн американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена "партія демократії" довела прямо протилежне", — написав Джонсон.

Він також додав, що Камала Гарріс є співвласницею провалу адміністрації Байдена, зазначивши, що її балотування не покращить перспективи демократів.

"Незалежно від хаосу зараз в Білому домі, нашим супротивникам по всьому світу слід нагадати, що Конгрес США, американські військові та американський народ повністю готові і віддані справі захисту наших інтересів як вдома, так і за кордоном. Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку", - додав він.

Нагадаємо, лідери демократів та основні донори закликали Джо Байдена вийти з перегонів до виборів 2024 року. Вони впевнені, що чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі.

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