Як Трамп збирається завершити війну РФ проти України - Майк Джонсон відповів

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

Про це сказав спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в ефірі каналу ABC News.

За словами Джонсона, Трамп закінчив би війну Росії проти України, продемонструвавши силу.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він продемонструє силу. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки", - сказав він.

Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном "висуне погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його". Спікер додав, що саме страх, який вселяє Трамп, є справжньою цінністю цього американського кандидата в президенти.

Тим часом Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів в президенти 2024 року і запропонував замість себе віце-президентку Камалу Гарріс.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонс також заявив, що намагання демократів висунути іншого кандидата у президенти США замість Джо Байдена, може призвести до юридичних проблем.

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