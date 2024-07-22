На Сумщині пролунало 128 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 128 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська громади.

Хотінська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з літака (НАР) (6 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів). Також зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (4 вибухи), обстріл з використанням 1 БпЛА типу «крило» (1 вибух).

Дружбівська громада: був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів). РСЗВ (8 вибухів). Також був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).

Білопільська громада: нанесено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів), обстріли з мінометів (4 вибухи). гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (5 вибухів). У результаті 1 цивільна особа загинула, 1 цивільна особа отримала поранення.

Великописарівська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (12 вибухів) та мінометів (3 вибухи). Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).

Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).

Ворожбянська громада: був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).

Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (12 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.

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