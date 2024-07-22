На Сумщині пролунало 128 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 128 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська громади.
- Хотінська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи), пуск некерованих авіаційних ракет з літака (НАР) (6 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів). Також зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (4 вибухи), обстріл з використанням 1 БпЛА типу «крило» (1 вибух).
- Дружбівська громада: був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів). РСЗВ (8 вибухів). Також був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Білопільська громада: нанесено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів), обстріли з мінометів (4 вибухи). гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (5 вибухів). У результаті 1 цивільна особа загинула, 1 цивільна особа отримала поранення.
- Великописарівська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (12 вибухів) та мінометів (3 вибухи). Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).
- Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).
- Ворожбянська громада: був обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (12 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (6 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.
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