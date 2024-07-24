У Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині: там міг впасти "Шахед"

Під час російської атаки безпілотниками "Шахед" по Ізмаїлу на Одещині в ніч проти 24 липня про вибухи повідомляли і в сусідній Румунії. Ймовірно, у тамтешньому селі впав один із ворожих дронів.

Про це повідомили румунські ЗМІ.

Атака на Ізмаїл

Зауважимо, російські окупанти атакували "Шахедами" портову інфраструктуру Ізмаїла. Про це повідомила райдежадміністрація. Окрім того, було влучання у житлову п’ятиповерхівку, частково зруйновані вікна, сходовий майданчик та фасад. Троє людей потрапили до лікарні.

Атака на Ізмаїл в Одеській області 24 липня / Фото: Ізмаїльська РДА

Атака на Ізмаїл в Одеській області 24 липня / Фото: Ізмаїльська РДА

Атака на Ізмаїл в Одеській області 24 липня / Фото: Ізмаїльська РДА

Вибухи в Румунії

Під час цієї атаки жителі Румунії повідомляли про вибухи на території своєї країни, інформують видання Digi24, Știrile PRO та News.ro.

Жителі румунського прикордонного округу Тулча отримали сповіщення від системи Ro-Alert, яка попередила про загрозу падіння небезпечних об’єктів. Такі повідомлення зазвичай надходять під час російських атак по українських портах на річці Дунай.

Згодом щонайменше 10 людей зателефонували до румунської служби екстреної допомоги через вибухи, які чули на території своєї країни.

Водночас у соцмережах повідомляється, що один із "Шахедів" начебто впав на території румунського села Плауру, що розташоване на березі Дунаю поблизу Ізмаїла. Проте офіційних підтверджень цієї інформації наразі не було.

Знята з території Румунії російська атака на порт в Ізмаїлі / Скриншот з відео

Нагадаємо, у грудні 2023 року на території Румунії впав один із російських безпілотників, який був збитий під час атаки на портову інфраструктуру України на Дунаї.

А через російську атаку на Одеську область у лютому 2024 року Румунія підіймала у повітря винищувачі F-16. Крім того, було зроблене попередження для жителів прикордонних населених пунктів.

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