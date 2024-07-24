Окупанти оточують позиції Сил оборони в Донецькій області — DeepState

Під Прогресом Донецької області російські окупанти намагаються оточити частину угруповання Сил оборони. Водночас наказу українським солдатам відходити немає.

Про це повідомили аналітики групи DeepState.

"Ворог намагається оточити частину угруповання Сил оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає", — йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, до них звернулися бійці 1 і 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні здійснюють оборону в оточенні. Так, на південь від Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати низку позицій на захід від висоти 236.9. Також росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

"Оперативно-тактична ситуація стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на допомогу, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо в селі вже було скупчення чисельністю від двох рот", — зазначили експерти.

У DeepState заявили, що наразі противник просочується у Вовче, щоб вдень відновити штурмові дії за село. Такі дії росіян створюють ще низку додаткових проблем у подальшій обороні, вважають експерти.

Нагадаємо, російські війська захопили село Прогрес в Донецькій області. За останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати перебіг битви за село. Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них – наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

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