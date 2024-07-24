Сирський розповів про втрати України у війні

Сирський не назвав конкретних цифер, пояснивши, що втрати є "делікатним питанням у суспільстві".

Втрати Росії втричі більші ніж Україні, а на окремих напрямках фронту "навіть більше".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

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"Втрати Кремля були втричі більші, ніж українські, а на окремих напрямках навіть більше. Їх кількість вбитих набагато більша, - сказав він.

Сирський не назвав конкретних цифер, пояснивши, що втрати є "делікатним питанням у суспільстві" і це тема, яку Москва може використати.

Видання нагадало, що у лютому Володимир Зеленський заявив, що від 2022 року загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Ми не досягаємо цілей будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні напади. Іноді доводилося переходити на "вигідніші позиції", - наголосив головноком.

Нагадаємо, на війні загинув один з кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп із позивним "Адвокат".

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