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На війні загинув один із кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп

На війні загинув один із кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп

На війні загинув один із кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп

Один з кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Коропи ("Адвокат") / Фото: facebook/Юрій Бутусов

На його особистому рахунку вже у червні 2022 року було до 40 одиниць російської бронетехніки.

Під час виконання службових завдань загинув український воїнів, один з кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп із позивним "Адвокат". Віддав життя за Україну 21 липня.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці у фейсбук.

"На його особистому рахунку вже у червні 2022 року було до 40 одиниць російської бронетехніки, саме він знищив у березні 22-го російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок", яка виставляється на парадах трофеїв на Хрещатику", - йдеться у його дописі.

Журналіст розповів, що він познайомились з ним вночі 27 квітня 2022 року у селі Вірнопілля на опорному пункті добровольчого загону "Карпатська Січ".

"І за десять хвилин він взяв мене на бойове завдання по виявленню та знищенню російських танків, які з висоти контролювали підходи до села. Росіяни використовували танкову оптику для спостереження, щоб помітити та вразити їх у нас була тільки одна ризикована позиція - розбита будівля ферми у двох кілометрах від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти. Він вів спостереження пʼять годин, і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їх стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили - шансів вийти звідти вдень не було. Але "Адвокат" миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки", - пригадав Бутусов.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув доброволець з Польщі.

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