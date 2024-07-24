На війні загинув один із кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп

На його особистому рахунку вже у червні 2022 року було до 40 одиниць російської бронетехніки.

Під час виконання службових завдань загинув український воїнів, один з кращих операторів ПТРК "Стугна" Георгій Короп із позивним "Адвокат". Віддав життя за Україну 21 липня.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці у фейсбук.

"На його особистому рахунку вже у червні 2022 року було до 40 одиниць російської бронетехніки, саме він знищив у березні 22-го російську вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок", яка виставляється на парадах трофеїв на Хрещатику", - йдеться у його дописі.

Журналіст розповів, що він познайомились з ним вночі 27 квітня 2022 року у селі Вірнопілля на опорному пункті добровольчого загону "Карпатська Січ".

"І за десять хвилин він взяв мене на бойове завдання по виявленню та знищенню російських танків, які з висоти контролювали підходи до села. Росіяни використовували танкову оптику для спостереження, щоб помітити та вразити їх у нас була тільки одна ризикована позиція - розбита будівля ферми у двох кілометрах від російських танків, яка була для росіян як на долоні. Але це була краща позиція, і Георгій ризикнув її зайняти. Він вів спостереження пʼять годин, і виявив прямо перед нами два російські танки, які були добре замасковані. Їх стволи дивились прямо на нас, бо наша ферма була єдиною будівлею з цього краю висоти. Якби вони щось помітили - шансів вийти звідти вдень не було. Але "Адвокат" миттєво виставив пускову установку і знищив обидва танки", - пригадав Бутусов.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув доброволець з Польщі.

Заманюють грошима, яких ніколи не бачили: Росія поповнює ресурс для ведення війни

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.