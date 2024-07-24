У Харкові вночі було чутно вибух — ЗМІ

В ніч проти 24 липня у Харкові було чутно звук вибуху.

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Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

У повідомленні вказується, що вибух, ймовірно, відбувся за межами міста.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.

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