У Харкові вночі було чутно вибух — ЗМІ

Вибух, ймовірно, стався за межами міста.
В ніч проти 24 липня у Харкові було чутно звук вибуху.
Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.
У повідомленні вказується, що вибух, ймовірно, відбувся за межами міста.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі армія РФ вдарила по об'єкту енергетики.
Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.
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