День ангела 25 липня: кого та як вітати з іменинами

25 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 липня
25 липня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Макара, Ганну, Іраїду.
Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві любить займатися спортом. В дорослому віці стає мужнім, серйозним, довго обирає собі дружину.
Макар — з давньогрецької перекладається як "щасливий". В дитинстві часто хворіє, невпевнений у собі. В дорослому віці стає тихим, не любить виділятися.
Ганна — давньоєврейське походження, тлумачиться як "благодать". В дитинстві дуже добра, завжди всім допомагає. В дорослому віці стає цілеспрямованою, працьовитою.
Іраїда — давньогрецьке ім'я, означає "богиня". В дитинстві вразлива і чутлива. В дорослому віці стає самодостатньою особистістю, цілеспрямованою і наполегливою.
День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує силу, мудрість і натхнення. Щастя тобі, здоров'я та успіхів у всіх починаннях!
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у всіх справах і захищає від негараздів. Бажаю тобі багато радості, любові та гармонії!
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З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі море щастя і світлих емоцій. Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом і допомагає здійснити всі мрії.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від зла, а життя буде наповнене радістю, здоров'ям та любов'ю. Бажаю тобі всіх благ і удачі!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм крилом, дарує силу духу та віру у краще майбутнє. Щастя тобі, здоров'я та любові!
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