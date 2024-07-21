В Польщі через кілька хвилин після злету впав літак: що про це відомо

Літаком керував 75-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув.

В Польщі у Сілезькому воєводстві через кілька хвилин після зльоту впав літак Prząśniczka J1B. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот.

Про це пише Polsat News.

Як стало відомо, літак впав в районі села Липова у Сілезькому воєводстві через кілька хвилин після зльоту. Він належав місцевому авіаклубу.

“Перед дев’ятою годиною ранку пожежники отримали повідомлення про авіакатастрофу в Липовій. На місце події виїхало кілька пожежних бригад. Пожежу довелося загасити, оскільки літак спалахнув після удару об землю", – наголосили в пожежній службі.

Самим літаком керував 75-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув. На місці працюють служби під наглядом прокурора. Справу також розслідує Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув 22-річний польський доброволець Томаш Марчін Секала. Він був воїном Легіону Інтернаціональної територіальної оборони.

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