Росіяни посилили атаки та наступ: що відбувається на фронті 

Минулої доби ворожа активність на фронті зросла майже по всьому фронту - зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів в неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де здійснив 16 та 17 атак відповідно.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

Раніше Генштаб повідомив, що за добу окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів та багато техніки.

Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном

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