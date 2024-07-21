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Втрати Росії в Україні зросли: Генштаб оновив дані

Втрати Росії в Україні зросли: Генштаб оновив дані

ЗСУ ліквідовують росіян на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 566 710 своїх військових, зокрема 1100 – за останню добу.

Такі дані станом на ранок 21 липня навів Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 566 710 (+1100) осіб 
  • танків ‒ 8266 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 15963 (+46) 
  • артилерійських систем –  15586 (+44) 
  • РСЗВ – 1121 
  • засоби ППО ‒ 896 (+1) 
  • літаків – 362 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52)
  • крилаті ракети ‒ 2401 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) 
  • спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

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