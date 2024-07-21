Втрати Росії в Україні зросли: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 566 710 своїх військових, зокрема 1100 – за останню добу.

Такі дані станом на ранок 21 липня навів Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 566 710 (+1100) осіб

танків ‒ 8266 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46)

артилерійських систем – 15586 (+44)

РСЗВ – 1121

засоби ППО ‒ 896 (+1)

літаків – 362

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52)

крилаті ракети ‒ 2401

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68)

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

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