Втрати Росії в Україні зросли: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 566 710 своїх військових, зокрема 1100 – за останню добу.
Такі дані станом на ранок 21 липня навів Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 566 710 (+1100) осіб
- танків ‒ 8266 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46)
- артилерійських систем – 15586 (+44)
- РСЗВ – 1121
- засоби ППО ‒ 896 (+1)
- літаків – 362
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52)
- крилаті ракети ‒ 2401
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68)
- спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)
Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.
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