SpaceX і NASA анонсували запуск пілотованої місії Crew-9

Crew-9 є дев'ятою ротаційною місією SpaceX на МКС

SpaceX і NASA планують запуск місії Crew-9 до Міжнародної космічної станції (МКС) на 18 серпня.

Про це йдеться в заяві компанії Ілона Маска SpaceX.

Керівництво FAA (Федеральне управління цивільної авіації) схвалило відновлення запусків ракети SpaceX Falcon 9 після нещодавньої аварії. Ракети будуть допущені до польотів тільки після усунення проблеми.

"Інженери SpaceX провели всебічну і ретельну перевірку всіх транспортних засобів і наземних систем, щоб переконатися, що для повернення до польотів зроблено все можливе", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що Crew-9 є дев'ятою ротаційною місією SpaceX на МКС. Командиром Crew-9 призначено астронавтку Зену Кардман. На борту корабля SpaceX Dragon також перебуватимуть пілот Нік Гейг і астронавтка Стефані Вілсон.

"Для Ніка Гейга Crew-9 стане другою подібною місією, а Вілсон літала в космос чотири рази, провівши 42 дні на орбіті в рамках трьох місій шаттла Discovery", - додали в компанії.

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Раніше ми повідомляли, що NASA вивчає альтернативні методи повернення зразків з Марса.

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