Гарріс офіційно висунулася на пост президента США — WP

Віце-президент США Камала Гарріс офіційно висунулася на пост президента від Демократичної партії на виборах 2024 року. Це сталося після того, як вона забезпечила підтримку більшості делегатів на майбутньому національному з'їзді партії.

Про це пише The Washington Post.

Голова Національного комітету Демократичної партії Хайме Гаррісон заявив, що Гарріс подолала необхідний бар'єр уже через день після початку онлайн-голосування делегатів.

"Той факт, що ми можемо сказати сьогодні — лише через день після початку голосування — що віце-президент подолала бар'єр більшості і буде офіційно нашим кандидатом наступного тижня, люди, це просто чудово", — зазначив Гаррісон.

Сама Гарріс також вже прокоментувала своє висунення.

"Для мене велика честь бути ймовірним кандидатом від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів. І я скажу вам, що невтомна праця наших делегатів, наших державних лідерів і персоналу відіграла ключову роль у тому, щоб цей момент став можливим", - сказала вона.

Гарріс стала другою темношкірою людиною в історії США, яка очолила президентську кампанію від великої партії, після Барака Обами у 2008 році. Вона також є другою жінкою-номінантом від великої партії після Гілларі Клінтон у 2016 році.

Офіційне затвердження кандидатури Гарріс відбудеться на партійному з'їзді в Чикаго 19-22 серпня. Її головним опонентом на президентських виборах 2024 року, найімовірніше, стане колишній президент Дональд Трамп від Республіканської партії.

Нагадаємо, у The Times з'ясували, яка позиція у Камали Гарріс щодо України.

Камала Гарріс випереджає Трампа на виборах!

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