Трамп може відмовитися від дебатів з Гарріс

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно піде на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед виборами в листопаді, але він залишив відкриті двері для відмови.

Про це пишуть американські ЗМІ.

«Відповідь – так, я, ймовірно, завершу дебати», – сказав Трамп ведучій Fox News Лаурі Інгрехем, стверджуючи, що будь-які дебати мають проводитися до початку дострокового голосування.

Однак, Трамп назвав причини відмови від участі, хоча Інгрехем попередив, що це дозволить його критикам сказати, що він наляканий. Трамп вказав на свою перевагу в національних опитуваннях і опитуваннях штатів, хоча ці опитування показують близьку гонитву. Він також стверджував, що громадськість знає позицію обох кандидатів у цих питаннях.

"Відповідь - так, але я також можу аргументувати те, що не робити цього", - додав Трамп. «Крім того, я не люблю винагороджувати фейкові новини... На цих дебатах вони збираються заробити десятки мільйонів доларів», - зауважив він.

Трамп і президент Байден домовилися про два раунди дебатів, одні 27 червня, а інші 10 вересня, які організовує ABC News. Виступ Байдена на червневих дебатах викликали заклики демократів відмовитися від висунення кандидата, що він і зробив на початку цього місяця перед обличчям висхідного тиску.

Гарріс заручився підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб стати ймовірним кандидатом від демократів. З'їзд Демократичної партії відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

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Нагадаємо, експрезидент отримав поранення у вухо, коли потенційний убивця відкрив по ньому вогонь на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Під час нападу один перехожий загинув, ще двоє отримали поранення.

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