Астрологічний прогноз на 30 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над глобальними проектами, приймати рішення та спілкуватися – як з колегами, так і з друзями чи родичами.

Символ дня: Вулкан.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит, гроссуляр.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і протікають у легкій формі, але це не означає, що до них варто ставитися легковажно.

Харчування дня: рідина, яка потрапить цього дня в організм, «осяде» в ній набряками, тому необхідно відмовитися не тільки від напоїв, а й від перших страв.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античним та язичницьким богам

Сни дня: сни цієї ночі пророчими не є

Табу дня: не можна вирушати у подорожі.

Цитата дня: «Більшість людей насправді не хочуть свободи, тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність їх лякає»(Зигмунд Фрейд).

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