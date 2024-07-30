На Сумщині прозвучало 47 вибухів

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 29 липня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з гранатометів (9 вибухів).
- Білопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи), обстріл з мінометів (11 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (3 вибухи).
- Шалигинська громада зазнала атаки FPV дронами (3 вибухи). Також відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).
- Миколаївська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.
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