На Сумщині прозвучало 47 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 29 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з гранатометів (9 вибухів).

Білопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи), обстріл з мінометів (11 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Шалигинська громада зазнала атаки FPV дронами (3 вибухи). Також відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Миколаївська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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