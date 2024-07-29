На Сумщині прозвучало 72 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Хотіньська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та вдарив з FPV дронів (2 вибухи) і АГС (6 вибухів).

Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артилерійські обстріли з САУ (4 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи).

Річківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання невстановленого вибухового пристрою (1 вибух).

Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та з 1 ворожого гелікоптера здійснено пуски ракет типу «НАР» (4 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 6 FPV дронів (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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