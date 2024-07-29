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На Сумщині прозвучало 72 вибухи

На Сумщині прозвучало 72 вибухи

Росія не зупиняється в обстрілах Сумщини / Фото: Прокуратура Сумської області

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Хотіньська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та вдарив з FPV дронів (2 вибухи) і АГС (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артилерійські обстріли з САУ (4 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи).
  • Річківська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання невстановленого вибухового пристрою (1 вибух).
  • Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та з 1 ворожого гелікоптера здійснено пуски ракет типу «НАР» (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 6 FPV дронів (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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