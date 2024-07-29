На Бєлгородщині після вибуху почалися проблеми з електрикою

Жителі міського поселення Томарівка, що у Бєлгородській області Росії, повідомили про звук вибуху, після якого в будинках почалися проблеми з електрикою.

Про це очевидці повідомляють у соціальних мережах.

За словами місцевих, невідомий БПЛА, ймовірно, завдав удару по підстанції.

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Нагадаємо, днями сталися "прильоти" по аеродрому "Саки" у Криму. Внаслідок атаки було влучання по боєкомплекту і спалахнула пожежа. Зокрема, було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.

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