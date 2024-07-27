На Сумщині зафіксовано 69 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 26 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади.

Есманьська громада: з території РФ здійснено обстріл використанням FPV дронів (9 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано з ворожого БпЛА скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), пуск з ворожого літака 5 НАР (5 вибухів) та обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Великописарівська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: був обстріл з мінометів (3 вибухи).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків, в результаті чого в місті є "прильоти" і загиблий.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

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