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На Сумщині зафіксовано 69 вибухів

На Сумщині зафіксовано 69 вибухів

Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 26 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади. 
  • Есманьська громада: з території РФ здійснено обстріл використанням FPV дронів (9 вибухів). 
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (12 вибухів). 
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів). 
  • Юнаківська громада: зафіксовано з ворожого БпЛА  скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), пуск з ворожого літака 5 НАР (5 вибухів) та обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи). 
  • Великописарівська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади. 
  • Шалигинська громада: був обстріл з мінометів (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків, в результаті чого в місті є "прильоти" і загиблий.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

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