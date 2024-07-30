У російському Курську пролунали вибухи

В регіоні оголошена повітряна тривога.
У Курську прозвучали вибухи.
Про це повідомляють очевидці.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
Рос"ЗМІ" повідомляють, що вибух пролунав над містом Курськ. Попередньо нібито спрацювала "система ППО".
Місцеві жителі розповіли, що у небі над Курськом було чутно вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація. Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.
Представники російської влади повідомили про ракетну небезпеку в Курській області і попросив мешканців не виходити на вулицю та сховатися в приміщеннях без вікон, із суцільними стінами.
Нагадаємо, у Курській області РФ у ніч проти 28 липня прогриміли вибухи. У кількох районах сталися потужні пожежі. Зокрема, горіла нафтобаза. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про атаку безпілотників.
А 27 липня жителі російської Рязані стали свідками атаки ударних дронів на військовий аеродром "Дягілєво" і нафтопереробний завод. Також гучно пізно ввечері 26 липня було і в Брянській області.
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