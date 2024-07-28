Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу в Курській області

У Росії вночі уражено черговий стратегічний об’єкт окупантів.

Цю інформацію підтвердив Генштаб.

"Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовано потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами", - йдеться у повідомленні відомства.

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема й для забезпечення потреб Збройних сил РФ.

Крім цього, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Нагадаємо, у Курській області РФ у ніч проти 28 липня прогриміли вибухи. У кількох районах сталися потужні пожежі. Зокрема, горіла нафтобаза. Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про атаку безпілотників.

А 27 липня жителі російської Рязані стали свідками атаки ударних дронів на військовий аеродром "Дягілєво" і нафтопереробний завод. Також гучно пізно ввечері 26 липня було і в Брянській області.

Курську область атакували дрони: вибухи і влучання зняли на відео

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