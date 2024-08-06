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Як приготувати сирні котлети

Як приготувати сирні котлети

Як приготувати сирні котлети / Фото: Credits

Якщо ви любите традиційні котлети з м’яса, пропонуємо вам приготувати їх цікаву інтерпретацію з сиром.

Фудблогерка maryna.andrus показала своїм підписникам як приготувати незвичні, але дуже смачні котлети з сиру, без м’яса.

Інгредієнти

Кисломолочний сир
300 г
Твердий сир
100 г
Яйця
2 шт.
Борошно 
5 ст.л
Розпушувач 
1/2 ч.л
Зелень
1 пучок
Сіль
Перець
Сухий часник

Приготування:

  • Гарненько розітріть кисломолочний сир, а твердий сир натріть на тертці;
  • Зелень дрібно наріжте;
  • Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, сіль, перець та сухий часник додайте на свій смак.
  • Одразу починайте формувати котлети;
  • Потім просто обсмажте їх на пательні, або запечіть у духовці.
  • Подавати до столу їх можна з тертим сиром або зеленню.

Поради:

  • Авторка використовувала петрушку, але ви можете додати зелень на свій смак;
  • Котлети можна легко заморозити та тримати в морозильній камері, щоб потім швидко підсмажити;
  • Якщо ви хочете, щоб котлети вийшли більш хрумкими, можете вкрити їх паніруванням перед тим, як почнете смажити.
@maryna.andrus А ви колись готували котлети з сиру? Зберігайте рецепт! Інгредієнти: ✅Кисломол.сир - 300г ✅Будь-який твердий натертий сир - 100г ✅2 яйця ✅Борошно - 5 ст.л. ✅Розпущувач - 1/2 ч.л. ✅Пучок зелені - в мене петрушка ✅сіль,перець, сухий часник- за смаком #рецепт #котлети #щоприготувати #швидкийрецепт #сир #рецептиукраїнською #котлетизсиром #фудблог ♬ Strawberry - Prod. By Rose

Авторка каже, що котлети виходять надзвичайно соковитими та на смак одразу не здогадатися, що вони приготовлені без м’яса.

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