Як приготувати сирні котлети

Якщо ви любите традиційні котлети з м’яса, пропонуємо вам приготувати їх цікаву інтерпретацію з сиром.
Фудблогерка maryna.andrus показала своїм підписникам як приготувати незвичні, але дуже смачні котлети з сиру, без м’яса.
Інгредієнти
- Кисломолочний сир
- 300 г
- Твердий сир
- 100 г
- Яйця
- 2 шт.
- Борошно
- 5 ст.л
- Розпушувач
- 1/2 ч.л
- Зелень
- 1 пучок
- Сіль
- Перець
- Сухий часник
Приготування:
- Гарненько розітріть кисломолочний сир, а твердий сир натріть на тертці;
- Зелень дрібно наріжте;
- Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, сіль, перець та сухий часник додайте на свій смак.
- Одразу починайте формувати котлети;
- Потім просто обсмажте їх на пательні, або запечіть у духовці.
- Подавати до столу їх можна з тертим сиром або зеленню.
Поради:
- Авторка використовувала петрушку, але ви можете додати зелень на свій смак;
- Котлети можна легко заморозити та тримати в морозильній камері, щоб потім швидко підсмажити;
- Якщо ви хочете, щоб котлети вийшли більш хрумкими, можете вкрити їх паніруванням перед тим, як почнете смажити.
@maryna.andrus А ви колись готували котлети з сиру? Зберігайте рецепт! Інгредієнти: ✅Кисломол.сир - 300г ✅Будь-який твердий натертий сир - 100г ✅2 яйця ✅Борошно - 5 ст.л. ✅Розпущувач - 1/2 ч.л. ✅Пучок зелені - в мене петрушка ✅сіль,перець, сухий часник- за смаком #рецепт #котлети #щоприготувати #швидкийрецепт #сир #рецептиукраїнською #котлетизсиром #фудблог ♬ Strawberry - Prod. By Rose
Авторка каже, що котлети виходять надзвичайно соковитими та на смак одразу не здогадатися, що вони приготовлені без м’яса.
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