Як приготувати сирні котлети

Якщо ви любите традиційні котлети з м’яса, пропонуємо вам приготувати їх цікаву інтерпретацію з сиром.

Фудблогерка maryna.andrus показала своїм підписникам як приготувати незвичні, але дуже смачні котлети з сиру, без м’яса.

Інгредієнти Кисломолочний сир 300 г Твердий сир 100 г Яйця 2 шт. Борошно 5 ст.л Розпушувач 1/2 ч.л Зелень 1 пучок Сіль Перець Сухий часник

Приготування:

Гарненько розітріть кисломолочний сир, а твердий сир натріть на тертці;

Зелень дрібно наріжте;

Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, сіль, перець та сухий часник додайте на свій смак.

Одразу починайте формувати котлети;

Потім просто обсмажте їх на пательні, або запечіть у духовці.

Подавати до столу їх можна з тертим сиром або зеленню.

Поради:

Авторка використовувала петрушку, але ви можете додати зелень на свій смак;

Котлети можна легко заморозити та тримати в морозильній камері, щоб потім швидко підсмажити;

Якщо ви хочете, щоб котлети вийшли більш хрумкими, можете вкрити їх паніруванням перед тим, як почнете смажити.

Авторка каже, що котлети виходять надзвичайно соковитими та на смак одразу не здогадатися, що вони приготовлені без м’яса.

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