Як приготувати гарячу кукурудзу з сиром

Приготуйте вершково-сирну кукурудзу від якої майже неможливо відірватися.

На сторінці bude_smachno_razom показали як приготувати смачну гарячу сирну кукурудзу лише за пару хвилин.

Інгредієнти Кукурудза консервована 1 банка Вершкове масло 15 г Крем-сир 20 г Твердий сир 30 г Сирна приправа 1 ч.л Сіль

Приготування:

Візьміть каструлю і розтопіть в ній вершкове масло;

Додайте кукурудзу (попередньо проціджену) і обсмажуйте її 1 хвилину, періодично помішуючи;

Додайте сирної приправи;

Потім додайте вершковий сир і помішуйте допоки сир розтопиться;

Далі додайте твердий сир і тримайте на вогні ще 1 хвилинку;

Подавайте кукурудзу гарячою та за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню.

Така кукурудза може бути основною стравою або смачним додатком до неї.

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