Як приготувати гарячу кукурудзу з сиром

Приготуйте вершково-сирну кукурудзу від якої майже неможливо відірватися.
На сторінці bude_smachno_razom показали як приготувати смачну гарячу сирну кукурудзу лише за пару хвилин.
Інгредієнти
- Кукурудза консервована
- 1 банка
- Вершкове масло
- 15 г
- Крем-сир
- 20 г
- Твердий сир
- 30 г
- Сирна приправа
- 1 ч.л
- Сіль
Приготування:
- Візьміть каструлю і розтопіть в ній вершкове масло;
- Додайте кукурудзу (попередньо проціджену) і обсмажуйте її 1 хвилину, періодично помішуючи;
- Додайте сирної приправи;
- Потім додайте вершковий сир і помішуйте допоки сир розтопиться;
- Далі додайте твердий сир і тримайте на вогні ще 1 хвилинку;
- Подавайте кукурудзу гарячою та за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню.
@bude_smachno_razom Кукурудза з сиром – нереально смачний рецепт перекусу чи гарячої закуски Вам знадобиться • кукурудза консервована -1 б. • вершкове масло - 15 грм • крем - сир -20 грм • твердий сир - 30 грм • сирна приправа - 1 ч.л. • сіль - за бажанням Приготування • Візьміть каструлю і розтопіть в нії вершкове масло. Додайте кукурудзу (попередньо проціжену) обсмажуйте 1хвилину, періодично помішуючи, приправте сирною приправою. • Потім додайте вершковий сир до кукурудзи. Помішуйте, поки сир розтопиться . Добавляємо твердий сир прогріваємо ще 1 хвилинку. • Після готування вимкніть вогонь. Подавайте кукурудзу з сиром гарячою, за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню. Смачного Зберігайте і смакуйте літо на повну☀️ #кукурудза#кукурудзазсиром#cornwithcheese#гарячакукурудза#рекомендаціятікток ♬ i like the way you kiss me - Artemas
Така кукурудза може бути основною стравою або смачним додатком до неї.
Читайте також:
- Як приготувати абрикосову закуску з сиром і хамоном
- Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки
- Як приготувати зелений часниковий соус: рецепт від блогерки