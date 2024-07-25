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Як приготувати гарячу кукурудзу з сиром

Як приготувати гарячу кукурудзу з сиром

Як приготувати гарячу кукурудзу з сиром / Фото: www.credits

Приготуйте вершково-сирну кукурудзу від якої майже неможливо відірватися.

На сторінці bude_smachno_razom показали як приготувати смачну гарячу сирну кукурудзу лише за пару хвилин.

Інгредієнти

Кукурудза консервована
1 банка
Вершкове масло
15 г
Крем-сир
20 г
Твердий сир
30 г
Сирна приправа
1 ч.л
Сіль

Приготування:

  • Візьміть каструлю і розтопіть в ній вершкове масло;
  • Додайте кукурудзу (попередньо проціджену) і обсмажуйте її 1 хвилину, періодично помішуючи;
  • Додайте сирної приправи;
  • Потім додайте вершковий сир і помішуйте допоки сир розтопиться;
  • Далі додайте твердий сир і тримайте на вогні ще 1 хвилинку;
  • Подавайте кукурудзу гарячою та за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню.
@bude_smachno_razom Кукурудза з сиром – нереально смачний рецепт перекусу чи гарячої закуски Вам знадобиться • кукурудза консервована -1 б. • вершкове масло - 15 грм • крем - сир -20 грм • твердий сир - 30 грм • сирна приправа - 1 ч.л. • сіль - за бажанням Приготування • Візьміть каструлю і розтопіть в нії вершкове масло. Додайте кукурудзу (попередньо проціжену) обсмажуйте 1хвилину, періодично помішуючи, приправте сирною приправою. • Потім додайте вершковий сир до кукурудзи. Помішуйте, поки сир розтопиться . Добавляємо твердий сир прогріваємо ще 1 хвилинку. • Після готування вимкніть вогонь. Подавайте кукурудзу з сиром гарячою, за бажанням прикрасьте додатковою порцією сиру чи свіжою зеленню. Смачного Зберігайте і смакуйте літо на повну☀️ #кукурудза#кукурудзазсиром#cornwithcheese#гарячакукурудза#рекомендаціятікток ♬ i like the way you kiss me - Artemas

Така кукурудза може бути основною стравою або смачним додатком до неї.

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