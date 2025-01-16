Путін вигадав нові вимоги для припинення війни

Перемовини про Україну без України?! В Мережі знову говорять про те, що президент Росії Володимир Путін готується вітати новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією і готує йому багато сюрпризів. Зокрема, у Москві вже триває підготовка до можливих перемовин із новим президентом США, і говорити зібрались про Україну.

Що Путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Переговори США та Росії

До інавгурації Трампа залишаються лічені дні. Вже 20 січня він зайде до Білого дому і ця подія змінить хід історії. Низка експертів прогнозує, що саме від нього і залежатиме, яким буде фінал російсько-української війни. Ба більше, у Мережі подейкують, що Москва вже готується до можливих переговорів із новим президентом США і має багато вимог.

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Йдеться про те, що диктатор Путін на майбутніх ймовірних переговорах з Трампом вимагатиме від України різко розірвати військові зв’язки з НАТО. А ще – стати нейтральною державою з обмеженою армією. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Зазначається, що Путін стає дедалі впевненішим у своїй перевазі на полі бою в Україні. Тому він має намір досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не вступав до НАТО і щоб на його військовий потенціал були накладені обмеження:

"Кремль дотримується позиції, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачання зброї Україні в межах двосторонніх угод про безпеку, ця зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення територій".

Bloomberg зауважує, що такі жорсткі вимоги точно не сподобаються Україні. Ще б пак. Все, за що ми зараз боремось і над чим працюємо, хоче відібрати один божевільний дід. Журналісти зазначають, що позиція Путіна також іде врозріз із заявленим Трампом бажанням якнайшвидше припинити війну і може бути спрямована на те, щоб дати Москві свободу дій на переговорах. Водночас російські досягнення на сході України відбуваються повільно і мають високу ціну.

Співрозмовник Bloomberg стверджує, що Україна та Росія проводять обмежені переговори в Катарі щодо правил захисту ядерних об'єктів від нападу. Натомість українські чиновники на умовах анонімності стверджують, що єдині переговори між Києвом та Москвою наразі обмежуються обміном полоненими та поверненням дітей.

Які території хоче Росія?

Ненажерливість Росії не має меж. Журналісти пишуть і про те, що РФ вимагатиме на переговорах збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% території України, яка перебуває під окупацією, зокрема Кримський півострів. Водночас Bloomberg стверджує, що нібито "Москва відкрита для обміну територіями".

Що кажуть у Трампа?

Тоді як майбутній лідер США та його головні помічники не виявили великого ентузіазму щодо гарантій безпеки для України, насамперед через членство в НАТО, дехто у таборі Трампа виступив за підтримку Києва, щоб мати можливість вести переговори з позиції сили. Видання нагадує, що найбільше занепокоєння України полягає в тому, що припинення бойових дій дозволить Росії перегрупуватися та завдати ще одного удару. Саме тому Україні потрібна західна зброя та достатньо велика армія.

Путін раніше заявляв, що будь-яка мирна угода має базуватися на так званих Стамбульських угодах. Згідно з останнім проєктом документа від весни 2022 року, він забороняє іноземні війська в Україні, спільні навчання та членство Києва в будь-яких зовнішніх військових альянсах:

"Минулого року американські ЗМІ повідомили подробиці з цих документів, в яких йшлося про те, що іноземна зброя, зокрема ракети, не повинна потрапляти на територію України. У публікаціях повідомлялося, що сторони, як і раніше, розходяться в думках щодо деяких питань, зокрема обмеження на чисельність ЗСУ. Росія наполягала на обмеженні чисельності ЗСУ до 85 тисяч осіб та 342 танків, а також на обмеженні дальності польоту українських ракет до 40 кілометрів, натомість Україна хотіла мати армію у 250 тисяч осіб та 800 танків, а дальність польоту ракет – 280 кілометрів".

Що кажуть в Євросоюзі?

Цікаво, що помічник Путіна Микола Патрушев заявив, що переговори щодо України повинні йти тільки між РФ та США. Тобто, про Україну без України.

Ба більше, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю "BBC News Україна" заявив, що Путін узагалі не збирається говорити з Києвом і буде домовлятися з американцями. Клімкін упевнений, що такі переговори вже відбуваються. За його словами, ймовірно, до Києва просто привезуть готовий документ і скажуть, що мир матиме такий вигляд.

Через такі заяви захвилювались дипломати ЄС. У статті Euractiv йдеться про те, що європейці хочуть бути впевненими, що матимуть місце за столом будь-яких майбутніх мирних переговорів щодо України, але вони ризикують отримати лише розкладний стілець. Ключове занепокоєння серед дипломатів викликає сценарій, за якого Трамп буде схильний вести двосторонні переговори з Путіним через голови європейців:

"За останні кілька місяців українські посадовці посилили свої повідомлення про важливу роль Трампа, рідко відкрито критикуючи його за коментарі. Зеленський використав нещодавнє тригодинне інтерв’ю у подкасті США, щоб пояснити бачення Києва щодо можливих мирних переговорів, приписуючи ключову роль Трампу у примушуванні Росії до припинення війни. За словами поінформованих офіційних осіб, після перемоги на виборах у листопаді 2024 року Трамп дав сигнал і Зеленському, і Макрону, що європейці будуть відповідальними за нагляд і забезпечення майбутнього припинення вогню в Україні".

Автори статті звернули увагу, що майбутній представник Трампа в Україні Кіт Келлог відклав свою ознайомчу поїздку до Києва до інавгурації президента США 20 січня. Європейські дипломати назвали це першим хорошим сигналом про те, що Трамп, схоже, відійшов від своєї початкової мети припинити війну за 24 години, коли припустив, що "шість місяців" є більш реалістичною ціллю. Своєю чергою Келлог заявив, що адміністрація Трампа намагатиметься знайти "розв’язання рішення" протягом 100 днів перебування на посаді.

Формат переговорів

Ключовим питанням буде те, в якому форматі можуть відбутися майбутні переговори і хто зможе сісти за стіл. Європейські дипломати кажуть, що конкретних планів на папері поки що немає. За словами кількох із них, це може змінитися, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться для перших переговорів 27 січня, після інавгурації Трампа.

Більшість лідерів ЄС чітко дали зрозуміти, що хочуть уникнути обмеженого форуму у стилі "Мінська", який би виключив широкий спектр інтересів у всьому блоці. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що "ЄС також готовий взяти на себе це керівництво, якщо США не захочуть цього зробити":

"Я справді впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також США, готові продовжувати підтримку України".

Тоді як європейці у контактах з оточенням Трампа наполягають на необхідності продовження американської військової допомоги для посилення позиції України на переговорах, євродипломати кажуть, що для них залишається незрозумілим, чи продовжуватиметься формат "Рамштайн" під керівництвом США, чи вони будуть змушені перейти до коаліції під керівництвом Європи.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка на початку січня зустрілася з Трампом, сказала, що "не передбачає роз’єднання США":

"Щодо миру, Трамп може бути саме тим, хто рухається вперед до вирішення, але я не думаю, що це означає відмову від України".

У грудні 2024 року європейські лідери почали тестувати потенційні коаліційні групи. А чиновники з ЄС заявили, що очікують продовження таких форматів протягом наступних тижнів і місяців, коли мирні переговори матеріалізуються.

Оскільки Німеччина наближається до позачергових виборів, а Франція слабка всередині країни, очікується, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відіграватиме ключову роль у створенні європейської коаліції навколо підтримки України протягом наступних шести місяців головування Варшави в ЄС. Автори статті зазначають, що Польща, безсумнівно, буде повною протилежністю свого попередника у головуванні – Угорщини. Суперечлива одиночна дипломатична "мирна місія" прем’єр-міністра Віктора Орбана у Москві, Пекіні та Мар-а-Лаго залишила поганий присмак, який залишиться на будь-яких майбутніх переговорах. Але є більше місць, які, ймовірно, можуть бути заповнені:

"ЄС повинен бути присутнім [як інституція] у майбутніх переговорах, тому що він є одним із значущих провайдерів і координаторів допомоги Україні", – сказала директорка Європейської ради із зовнішніх відносин Марі Дюмулен.

"Поки що європейці повинні продовжувати казати США, що примушування українців до переговорів є рецептом провалу і змусить США мати слабкий вигляд, якщо результат буде більш вигідним для Росії, ніж для України та її західних партнерів".

За словами Марі Дюмулен, європейці повинні чітко дати зрозуміти, що в інтересах США не вступати в ці переговори з європейцями та українцями, а мати фактично єдину позицію Заходу. Однак більшість дипломатів і чиновників ЄС визнають, що розмов про необхідність вирішити, що члени хочуть отримати від будь-яких майбутніх переговорів, насправді не було:

"Важливе не просто перебування за столом, а й уявлення про те, чому ви за цим столом і чого хочете досягти шляхом переговорів".

Зеленський – про перемовини

Тим часом заяву щодо можливих перемовин зробив і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що перед будь-яким столом переговорів потрібні гарантії безпеки. Це номер один. І це потрібно для всіх. Бо всі вже зрозуміли, що Росія – ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи й окупувати її. І в них багато сил для цього. І на жаль, є такі бажання.

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