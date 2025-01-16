Зеленський сказав, чи є шанс завершити війну 2025 року

Росіяни розуміють, що європейські армії без української не мають змоги протистояти їм.

Війна в Україні може закінчиться 2025 року. Президента РФ Володимира Путіна треба примусити до миру.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

Європейці не звикли воювати, а Росія – навпаки

Український лідер, Трамп хоче закінчити війну. Він є лідером, який спроможний тиснути на Росію.

"Я впевнений, що Росія боїться Америки та Китаю. Боїться об'єднаної Європи", – каже він.

Європа без армії України, наголошує Зеленський, неспроможна воювати з Росією. Російська армія більша, ніж вся армія Євросоюзу.

"Більше зброї, більше людей, більше нахабства. Бо європейці цивілізовані, вони не звикли. Вони не звикли до такого. Слава богу, що вони живуть у мирі, демократії і не знають, що таке війна. Але Росія знає і має досвід. Без української армії шансів у армій ЄС сьогодні немає, на жаль. Путін це прекрасно знає і комунікує всередині свого оточення", – пояснив глава держави.

Це питання окупації Європи. Зеленський наголошує, що Путін прийде дуже швидко і буде "викручувати руки". Тому Євросоюзу слід бути прагматичними й нарощувати виробництво у 2-3 рази.

"Для себе. Не для того, щоб воювати. А для того, щоб росіяни знали, що у Європи все це є. Що Європа виробляє більше, Європа зможе. Таким чином ви б'єте по руках Путіну. Це важливо", – пояснив український лідер Володимир Зеленський.

Кремлівського диктатора треба примусити до дипломатії, щоб закінчити цю війну. На думку Зеленського, Трамп зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки.

Раніше Зеленський наголосив, що сьогодні кількість української армії становить 880 000 військових. Вони захищають усю територію України. Натомість російські війська наразі зосереджені на деяких напрямках фронту, тому в них там є кількісна перевага.

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