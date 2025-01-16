Россияне понимают, что европейские армии без украинской не могут противостоять им.

Война в Украине может завершиться в 2025 году. Президента РФ Владимира Путина нужно принудить к миру.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

Европейцы не привыкли воевать, а Россия – наоборот

Украинский лидер Трамп хочет закончить войну. Он является лидером, способным давить на Россию.

"Я уверен, что Россия боится Америки и Китая. Боится объединенной Европы", – говорит он.

Европа без армии Украины, отмечает Зеленский, не может воевать с Россией. Российская армия больше, чем вся армия Евросоюза.

"Больше оружия, больше людей, больше наглости. Потому что европейцы цивилизованные, они не привыкли. Они не привыкли к такому. Слава богу, что они живут в мире, демократии и не знают, что такое война. Но Россия знает и имеет опыт. Без украинской армии шансов у армий ЕС сегодня нет, к сожалению, Путин это прекрасно знает и коммуникирует внутри своего окружения", – объяснил глава государства.

Это вопрос оккупации Европы. Зеленский отмечает, что Путин придет очень быстро и будет "выкручивать руки". Поэтому Евросоюз должен быть прагматичным и наращивать производство в 2-3 раза.

"Для себя. Не для того чтобы воевать. А для того, чтобы россияне знали, что у Европы все это есть. Что Европа производит больше, Европа сможет. Таким образом вы бьете по рукам Путину. Это важно", — пояснил. украинский лидер Владимир Зеленский.

Кремлевского диктатора нужно принудить к дипломатии, чтобы окончить эту войну. По мнению Зеленского, Трамп сможет предложить Украине реальные гарантии безопасности.

Ранее Зеленский подчеркнул, что сегодня количество украинской армии составляет 880 тысяч военных. Они защищают всю территорию Украины. В то же время российские войска сосредоточены на некоторых направлениях фронта, поэтому у них там есть количественное преимущество.

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