Зеленский назвал количество военных в украинской армии

Численность Вооруженных сил Украины возросла, что является результатом мобилизационных мер и постоянной поддержки армии. Но большую армию нужно финансировать.

Сегодня украинская армия составляет 880 тысяч военных. Они ограждают всю территорию Украины.

Об этом президент Украины сказал на встрече с премьером Польши Дональдом Туском.

В то же время российские войска, отметил глава государства, сейчас сосредоточены на некоторых направлениях фронта. Поэтому у них там есть количественное преимущество.

По словам украинского лидера, когда закончится война, мы должны понимать:

что такое контингент других стран – сколько это;

какая будет армия в Украине – она защищает не только наше государство.

"Поэтому игры с месседжами о сокращениях... Мы сегодня не играем в это. Именно такая большая армия сегодня сдерживает врага. Это пока наша единственная гарантия безопасности. Плюс помощь плюс оружие наших партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Он добавляет: "как сохранить такую великую армию" — также часть договоренностей с партнерами. Это тоже сложный вопрос. Есть финансирование столь большой армии.

Ранее речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетит Польшу , где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

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