Зеленский встретится с Дональдом Туском: что обсудят лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетит Польшу, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом сообщает офис польского премьера.

В правительственном информационном центре добавили, что на сегодняшний день также запланирована пресс-конференция двух политиков.

Представитель польского правительства рассказал Reuters, что одной из тем визита Зеленского в Польшу является обсуждение "прорыва" по Волынской трагедии, в частности, вопрос эксгумаций.

Несмотря на поддержку Польшей Украины с 2022 года, отношения между странами остаются напряженными из-за Волынской трагедии 1943-1945 годов.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина должна признать ответственность за Волынскую трагедию для вступления в НАТО или ЕС. МИД Украины раскритиковало это заявление как манипулятивное.

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