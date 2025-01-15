Зеленский встретится с Дональдом Туском: что обсудят лидеры

Вероятно, разговор зайдет по поводу Волынской трагедии.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетит Польшу, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.
Об этом сообщает офис польского премьера.
В правительственном информационном центре добавили, что на сегодняшний день также запланирована пресс-конференция двух политиков.
Представитель польского правительства рассказал Reuters, что одной из тем визита Зеленского в Польшу является обсуждение "прорыва" по Волынской трагедии, в частности, вопрос эксгумаций.
Несмотря на поддержку Польшей Украины с 2022 года, отношения между странами остаются напряженными из-за Волынской трагедии 1943-1945 годов.
Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина должна признать ответственность за Волынскую трагедию для вступления в НАТО или ЕС. МИД Украины раскритиковало это заявление как манипулятивное.
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