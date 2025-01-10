Премьер Польши сообщил о первых эксгумациях "жертв УПА" на Волыни

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о принятом решении относительно первых эксгумаций польских жертв Волынской трагедии.

Об этом он написал в пятницу, 10 января, на платформе X.

“Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА”, — говорится в сообщении.

Польский премьер поблагодарил министров культуры Польши и Украины "за плодотворное сотрудничество".

"Ждем дальнейших решений", — написал Туск.

Что такое Волынская трагедия

Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. События 1943 года в Польше очерчивают как "Волынская резня", а в Украине — как "Волынская трагедия".

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События на Волыни 1943 года в Польше рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой войны и предвоенного периода.

В частности, требуя признания вины за "Волынскую резню" украинцами, в Польше не упоминают о польско-украинской войне 1918-1919 годов, предвоенной пацификации украинцев Галичины и Волыни, нападении на украинские села на Холмщине и Надсянье в 1941-1944 годах, массовой депортации автохтонного украинского населения с тех земель, которые после Второй мировой войны вошли в состав Польши.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или ЕС, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. Он отметил, что страна, которая не готова ответить за преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов. Впоследствии МИД Украины прокомментировал манипулятивные заявления польского политика.

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